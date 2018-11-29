Ереван, 29 ноября, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Полемика вокруг Карабахского урегулирования становится доминирующей в предвыборной гонке в Армении.

ИА REGNUM Карабахский конфликт

Обвинения в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна в основном исходят из стана бывшей в недавнем прошлом правящей Республиканской партии Армении. Пашиняна обвиняют в частности в том, что при его правлении переговоры по Карабаху приостановились, а безопасность Армении и Карабаха поставлена под угрозу.

На эти обвинения Пашинян ответил на предвыборном митинге в городе Севан.

«Что касается переговоров по карабахскому урегулированию, то мы их не приостанавливали. Наоборот, мы зарегистрировали конкретные результаты в переговорах, доказательством чего является относительное спокойствие на передовой линии. А режим прекращения огня в последние 15 лет не соблюдался так, как сейчас. Но это ничего не означает. Мы прекрасно понимаем, что по карабахскому урегулированию мы и Азербайджан имеем разное понимание и разные подходы», — сказал Пашинян.

По его словам, грубейшей ошибкой предыдущих властей было то, что Нагорно-Карабахская Республика больше не участвует в переговорах. Последствия этого, по словам главы армянского правительства, до сих пор видны и ощутимы.

Что касается обвинений в том, что новые власти сдают Карабах Азербайджану, то, по словам Пашиняна, они самые прокарабахские власти. Лучшее доказательство этого, по мнению премьера, то, что ещё никогда сын руководителя Армении не служил в Карабахе. Напомним, что сын Пашиняна в данный момент проходит срочную военную службу в Карабахе.

В качестве примера он привёл сына первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который проходил военную службу в одной из частей на северо-западе Армении. Что касается сыновей второго президента Армении Роберта Кочаряна, то, по данным главы правительства, они проходили службу в Ереване и ни одну ночь не провели в казарме.

Отметив, что в интернете спекулируют в связи с его заявлением о том, что он «первый руководитель Армении, чей сын проходит военную службу в Нагорном Карабахе», Пашинян продолжил: «Пишут: «как можно так говорить?» Я видел заголовки, комментарии: «Сыновья Роберта Кочаряна служили…». Я запросил официальную справку относительно службы сыновей Роберта Кочаряна, и сейчас официально заявляю, что два сына Роберта Кочаряна «служили» в Ереване, ни одну ночь не провели в какой-либо воинской части, служили в административной части министерства обороны, один из сыновей был оформлен как водитель, куда хотел — ездил за счет государственного бензина и на государственном автомобиле. Чего это вы так воодушевились? Если я что-то говорю, знаю, что говорю. Если кто-то сказанное мной поставит под сомнение, я докажу это фактами и документами».

28 ноября со специальным заявлением по поводу полемики вокруг Нагорного Карабаха выступил спикер парламента Армении Ара Баблоян.

«В вопросе Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ) среди нас не должно быть черных, красных, белых или зеленых. Разделение на политические цвета, если не способны отказаться от них, распространим исключительно на политическую борьбу, а Арцах и Республика Армения имеют лишь один единый цвет, и это — армянский триколор. Причем сказанное равно относится ко всем политическим силам.

Дорогие друзья, наш флаг един, как едины безопасность Арцаха и Республики Армения и будущее Арцаха и Республики Армения. Поэтому призываю всех вас консолидироваться вокруг единой позиции: тему Арцаха или название Арцах по джентльменскому соглашению вообще исключить из повседневного словаря предвыборных выступлений и дискуссий», — заявил Баблоян.

На это заявление резко отреагировал пресс-секретарь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян.

«Армения со дня обретения независимости имеет один главнейший вопрос — Карабахский вопрос. А второе лицо в стране предлагает исключить Карабахский вопрос из предвыборной повестки, то есть из процесса формирования власти. Не говорить о главном. Притвориться, что такого вопроса нет. Обмануть народ. И с этим мышлением, а на самом деле с отсутствием мышления, люди 20 лет решали судьбу нации и государства», — написал Арман Мусинян.