Москва, 29 ноября, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Кремль не получал от американской стороны официальной информации об отмене встречи президентов России и США Владимира Путин и Дональда Трампа на саммите G20, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом

«Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем», — приводит его слова «Интерфакс».

Пресс-секретарь уточнил, что Владимир Путин в любом случае направляется в Аргентину и в случае отмены переговоров в его рабочей программе будет «пара дополнительных часов для полезных встреч на полях саммита».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter, что принял решение отменить намеченную на 1 декабря встречу с Владимиром Путиным после получения доклада по инциденту в Керченском проливе.