Вашингтон, 29 ноября, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Хью Джекман сделал то самое важное заявление, которым он ранее заинтриговал фанатов. Оказалось, что в 2019 году актер отправится в мировой музыкальный тур. Об этом 29 ноября сообщило издание The Guardian.

Gage Skidmore Хью Джекман

На концертах Джекман будет исполнять хиты из различных мюзиклов, тур получил название «Человек. Музыка. Шоу» (The Man. The Music. The Show). Весной 2019 года он проведет четыре концерта в Великобритании, позже пройдут 8 концертов в ЕС и 22 в США.

Напомним, 2004 году Джекман выиграл «Тони» за роль в мюзикле The Boy From Oz. В январе 2018 года на большие экраны вышел мюзикл «Величайший шоумен» с его участием, саундтрек из которого около года находился в топ-5 альбомов британских хит-парадов.