Тюмень, 29 ноября, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Аукцион на аренду охотугодья «Носкинский», расположенное в тюменском Заболотье, вновь перенесён. На официальном сайте для размещения информации о торгах обозначена новая дата — 21 декабря 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

Скандальная история с арендой на 49 лет 129 тысяч гектар охотугодий возле сельского поселения Лайтамак Тобольского района до сих пор не пришла к логическому финалу.

Напомним, жители Лайтамакского сельского поселения в октябре 2018 года возмутились тендером на аренду местных охотничьих угодий. Сельчане свой гнев пояснили тем, что в соседнем охотугодье в Ягунтуме арендатор, по рассказам местных жителей, не пускает их в лес, который охраняют вооружённые люди, а животный мир истребляют любители VIP-охоты.

Региональное Госохоуправление пояснило, что аукцион на аренду «Носкинского» проходит по закону. Однако, как выяснилось, был-таки совершён промах. Публичные слушания по передаче «Носкинского» в аренду носили формальный характер. Они якобы прошли в ходе интернет-голосования в 2014 году. Тогда как в Лайтамакском сельском поселении до сих пор нестабильная сотовая связь, и провести интернет-голосование среди жителей глухого Заболотья даже сейчас проблематично.

Глава региона Александр Моор пообещал возмущённым сельчанам проведение полноценного публичного мероприятия, дабы «развеять все слухи и выработать решение, которое будет приемлемым для всех сторон и полностью отвечать букве закона». Аукцион был отменён, но публичных слушаний так и не провели.

Когда 21 ноября 2019 года на официальном сайте государственных торгов появилось объявление об аукционе всё на то же охотугодье «Носкинское», среди жителей Лайтамака поднялась вторая волна возмущения. Как выяснилось, региональное Госохотуправление исполнило тем самым требование УФАС по Тюменской области: антимонопольщики удовлетворили жалобу одного из участников октябрьского аукциона на охотугодье «Носкинское». И вот — новый поворот: перенос сроков аукциона с 29 ноября на 29 декабря 2018 года.

Руководитель Госохотуправления по Тюменской области Василий Щепелин пояснил интернет-газете Вслух.ru, что за месяц власти планируют «найти среднее решение между жителями Лайтамака и законом».