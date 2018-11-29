Киев, 29 ноября, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Всем задержанным в России украинским военнослужащим пообещали по 50 тыс. гривен ($1,77 тыс.), заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 29 ноября УНИАН.

(сс) jackmac34 Гривна

По его словам, представители командования ВМС Украины уже провели встречу с родственниками задержанных в Одессе, где пообещали юридическую поддержку задержанным. Пока что поддержка заключается в том, что Киев жалуется во все международные организации, какие можно: украинский хельсинский союз по правам человека, «Крым-SOS» и другие.

Напомним, украинские военнослужащие во время провокации были задержаны российскими пограничниками в Азовском море. Украинское командование, непосредственно отдавшее команду совершить провокацию, отрицает вину военнослужащих и заявляет, что это «провокация» России.