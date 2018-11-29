Краснодар, 29 ноября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Двое сотрудников Росгвардии получили ранения в результате атаки со стороны неизвестного в Краснодаре вечером 29 ноября.

BenjaminNelan Стрельба

По предварительным данным, ЧП произошло в микрорайоне «Фестивальный». По информации «Кубань24», неизвестный обстрелял наряд Росгвардии. Двое сотрудников ранены, сам нападавший был застрелен.

На место ЧП, по сообщению регионального СУ СКР, выехали следователи. Информация уточняется.