Грозный, 29 ноября, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Старт строительно-монтажных работ по реконструкции аэропорта «Грозный» намечен на 2020 год. Уже начато проектирование ряда объектов аэрогавани. Об этом в ходе встречи с председателем правительства Чечни Муслимом Хучиевым 29 ноября сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Зал ожидания

По его словам, одним из первых будет подвергнут реконструкции командно-диспетчерский пункт. Его проектирование уже началось. Сами же работы будут начаты через год.

Как отметил премьер-министр Чечни, объект имеет «исключительно важное значение для развития экономики и социальной сферы региона». Аэропорт был запущен по временной схеме, и теперь республика нуждается в строительстве нового.

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Напомним, о необходимости строительства нового современного аэропорта в Грозном глава Чечни Рамзан Кадыров заявил еще осенью 2014 года. По его словам, это должен быть аэропорт, отвечающий самым передовым технологиям.

В мае 2018 года глава Чечни предложил реконструировать аэропорт «Грозный» по аналогу с ростовским аэропортом «Платов». По расчетам специалистов, на проведение этих работ необходимо порядка 15 688,8 млн рублей. Министерство транспорта России предложило включить эти работы в госпрограмму «Развитие транспортной системы».

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