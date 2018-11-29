Мантурово, Костромская область, 29 ноября, 2018, 19:37 — ИА Регнум. В Костромской области запустили первую в регионе мини-ТЭЦ, которая работает на производственных отходах, сообщает пресс-служба губернатора области. Инвестиционный проект на 1,5 миллиарда рублей реализован в Мантурово на комбинате «СВЕЗА».

Adm44.ru Открытие мини-ТЭЦ на комбинате «СВЕЗА-Мантурово»

Новая станция будет обеспечивать предприятие собственной тепловой и электрической энергией. Таким образом, мини-ТЭЦ снимет дефицит пара на технологические нужды комбината в течение отопительного периода, снизит затраты на производство и поможет увеличить объемы производства фанеры на 20%.

«Снижение себестоимости, как правило, увеличивает прибыль предприятия, а соответственно, налог на прибыль, который со временем будет расти, что тоже положительно отразится на развитии региона», — отметил глава региона Сергей Ситников.

Отметим, что в августе текущего года между руководством компании и администрацией региона было заключено инвестиционное соглашение, согласно которому комбинат получит региональные льготы на срок окупаемости проекта. Их размер составит около 60 миллионов рублей. Поступления в бюджетную систему за время реализации проекта превысят 2,7 миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мини-ТЭЦ будет работать на отходах производства — щепках и коре. Таким образом руководство «СВЕЗА Мантурово» хочет сэкономить расходы на коммунальные услуги в среднем на 60 миллионов рублей в год.

Справка ИА REGNUM . «СВЕЗА Мантурово» входит в состав Группы «СВЕЗА» — российской компании, являющейся мировым лидером на рынке березовой фанеры. В Костромской области расположено два крупных предприятия, входящих в холдинг. На обоих производствах регулярно проходит техническое обновление.

«СВЕЗА-Мантурово» производит порядка 30% выпускаемой в регионе фанеры и формирует 13% в общем объеме отгружаемой в регионе продукции деревообработки. На предприятии работает 650 человек.

Мощность производства — 100 тысяч кубометров фанеры в год. В прошлом году отгружено 106,2 тысяч кубометров фанеры. Более 80% фанеры отправляется на экспорт.