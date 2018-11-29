Луганск, 29 ноября, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Немецкий наблюдатель на выборах в Луганской Народной Республике (ЛНР) Самм Марко Лео попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом Лео заявил сам, сообщает 29 ноября «Луганский информационный центр».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в концлагере

Лео отметил, что ждал этого и нисколько этому не удивляется. Наоборот, для него «большая честь стоять в этом списке», поскольку это означает, что Лео является «честным, правильным и справедливым» человеком.

Ранее Лео посетил Брянку в ЛНР и заявил, что избирательный процесс в республике является прозрачным.

Напомним, украинский неофашистский сайт «Миротворец» «знаменит» тем, что публикует личные данные любого человека, который высказал точку зрения, отличную от той, которую транслирует киевская хунта.