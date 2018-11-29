Москва, 29 ноября, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти кинорежиссёра Станислава Говорухина. Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба Кремля.

Евгения Давыдова Станислав Говорухин

Как отмечается, указ подписан с учётом «большого вклада Станислава Говорухина в развитие российской культуры и отечественного кинематографа, а также учитывая его многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

Согласно документу, правительству России поручено учредить начиная с 2019 года десять персональных стипендий имени Говорухина для студентов режиссёрского факультета ВГИКа и определить порядок их назначения.

Министерству культуры России поручено обеспечить производство документального фильма, посвященного памяти кинорежиссёра.

Кроме этого, правительству Москвы рекомендовано рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски, посвященной Станиславу Говорухину, и присвоить имя режиссёра одной из улиц столицы.

Напомним, о подписании данного указа Владимир Путин сообщил на состоявшейся ранее сегодня конференции Общероссийского народного фронта, сопредседателем центрального штаба которого был Говорухин.

Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.