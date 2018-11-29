Брюссель, 29 ноября, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Европарламент на заседании 29 ноября принял резолюцию с призывом к Сербии привести свою внешнюю политику в отношении России в соответствие с политикой Европейского союза. Как сообщает пресс-служба Европарламента, документ поддержали 503 депутата, 85 голосовали «против».

Kremlin.ru Российско-сербские переговоры

В тексте резолюции, в частности, выражается обеспокоенность в связи с тем, что Сербия продолжает военное сотрудничество с Россией и Белоруссией.

«Сербия должна в большей степени согласовывать свою внешнюю политику и политику в области безопасности с подходами Европейского союза, в том числе в отношении России, и в рамках Организации Объединённых Наций», — говорится в документе.

В опубликованном ранее докладе комитета по иностранным делам Европарламента также говорилось о том, что Сербии необходимо разработать «энергетическую политику, направленную на снижение зависимости от поставок российского газа».

Напомним, Сербия в марте 2012 года получила статус кандидата в члены ЕС, а в декабре 2015 годаруководство Евросоюза начало официальные переговоры с властями республики. В рамках данного процесса Брюссель всё более настойчиво требует от Белграда приведения своей внешней политики в соответствие с политикой Евросоюза, что предполагает присоединение Сербии к санкциям ЕС против третьих стран, и прежде всего — России.

Несмотря на регулярные заявления о том, что Сербия не станет вводить санкций против России, в феврале этого года Александр Вучич впервые публично признал, что данный вопрос неизбежно станет «предметом политической дискуссии» в Сербии.

В военной сфере Белград официально декларирует политику сохранения нейтралитета. При этом в 2016 году Сербия ратифицировала Индивидуальный план партнёрства с НАТО, получив таким образом статус одного из основных партнёров альянса вне блока. Войскам НАТО предоставлена свобода передвижения в Сербии, а военнослужащие альянса имеют дипломатический иммунитет на территории страны.

Одновременно с этим последние несколько лет Сербия наращивает военное сотрудничество с Россией и Белоруссией, в том числе участвуя в совместных учениях, что вызывает недовольство в Вашингтоне и Брюсселе.

В МИД и агентстве по военной безопасности Сербии неоднократно напрямую заявляли, что на Белград оказывается серьёзное внешнее давление с целью заставить власти республики отказаться от военного нейтралитета, а также «сбалансировать свою внешнюю политику» в вопросе санкций против России.