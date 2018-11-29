Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 ноября, 2018, 18:35 — ИА Регнум. В Ярославской области депутат городской думы Переславля от «Справедливой России» Сергей Шеманаев снял свою кандидатуру с конкурса на пост мэра города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль

В заявлении Шеманаев связал отказ от участия в конкурсе с политической обстановкой.

«Прошу снять мою кандидатуру с конкурса на главу городского округа Переславля-Залесского, так как в сложившейся политической обстановке в городе, проведения грязных и нечестных выборов, подлога результатов, многочисленных нарушений, снятия достойных кандидатов от оппозиции, появления в сети интернет недостоверной информации о моей должности заместителя (директора) ООО «ПЭК» и аффилированности с московским бизнесом, что негативно скажется на моей кандидатуре и другого кандидата от оппозиции, считаю неприемлемым участвовать в конкурсе. По моему мнению, выбирать главу городского округа должны жители этого городского округа», — написал в заявлении Сергей Шеманаев.

Сергей Шеманаев был избран депутатом городской думы от партии «Справедливая Россия» 9 сентября 2018 года. Работает заместителем директора ООО «ПЭК», которое отапливает и снабжает горячей водой 80 процентов потребителей в Переславле-Залесском.

В последнее время в переславских группах в соцсетях усилились нападки со стороны отдельных пользователей на котельную ООО «ПЭК» и самого Шеманаева. Владельцев ООО «ПЭК» обвиняют в шантаже с целью захвата власти в городе. ИА REGNUM уже писало о том, что у администрации Переславля не складываются отношения с собственниками частных котельных, отапливающих город.

В конкурсе на должность главы городского округа Переславль-Залесский продолжают участвовать три кандидата — действующий и. о. главы Переславля Валерий Астраханцев, директор МУКП ЕИРЦ Илья Шеффель и предприниматель Роман Козлов, избранный от КПРФ. 6 декабря депутаты городской думы проголосуют за отобранных комиссией кандидатов.

Победитель должен набрать 14 голосов из 21, большинства в думе нет ни у одной из политических сил.