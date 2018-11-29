Киев, 29 ноября, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Власти Украины запретили всем иностранным гражданам въезжать в российский Крым. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает «Би-би-си Украина» со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Госпогранслужба Украины приняла решение закрыть въезд в российский Крым через украинскую территорию для всех иностранных граждан. Решение связано с введением военного положения в ряде приграничных областей Украины.

Теперь границу Украины с российским Крымом могут пересекать только украинские граждане. Данное ограничение будет действовать в течение всего времени действия военного положения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября украинские боевые корабли вторглись в территориальные воды Российской Федерации в Черном и Азовском морях, и были перехвачены российскими пограничниками. Украинские корабли и их экипажи были арестованы.

После этого президент Украины Пётр Порошенко заявил, что вводит в ряде приграничных с Россией регионах Украины военное положение сроком на 30 дней — до 26 декабря.

Напомним, что Украина продолжает считать Крым своей территорией и требует, чтобы въезд на территорию полуострова осуществлялся только с украинской территории и по особому разрешению.