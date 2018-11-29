Нью-Йорк, США, 29 ноября, 2018, 18:28 — ИА Регнум. 2018 год станет четвертым самым теплым из всех, когда-либо зарегистрированных, — предупредила ООН, подчеркнув серьезность ситуации, сообщает 29 ноября AMNA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

В своем промежуточном докладе о глобальной климатической ситуации Всемирная метеорологическая организация (ВМО) отмечает, что средняя температура на поверхности планеты в первые 10 месяцев текущего года была выше почти на 10С по сравнению с доиндустриальной эпохой (1850—1900), в результате чего «2018 год объявляется четвертым самым теплым годом из когда-либо регистрированных».

Таким образом, тенденция повышения температуры Земли в долгосрочной перспективе «очевидна и продолжается», — заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ВМО Петери Таалас. Он также подчеркнул, что «мы — первое поколение, которое хорошо понимает изменения климата, и последнее, которое может среагировать на их последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, меняющийся климат ставит под угрозу цель ООН побороть в мире голод уже к 2030 году: хрупкие продовольственные системы сталкиваются с проблемами от политической нестабильности до изменения климата.