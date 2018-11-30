Москва, 30 ноября, 2018, 06:30 — ИА Регнум. Когда в 80-е годы прошлого века КПСС в лице своей верхушки дружно отправилась в погоню за рыночными благами, в обществе осталась масса людей, продолжающих веровать в социализм, что вполне можно было продолжать эксплуатировать в новых «демократических» условиях. Чем стала партия, взявшая на себя духовное окормление постсоветских коммунистов, обсуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Изнеженный белоручка

Электоральный ресурс неплохо продается — этот несложный тезис еще раз подтвердила КПРФ, ставшая в российском обществе каналом слива социального протеста, позволяющим функционировать системе без особых угроз слева. Да и другие источники дохода оказались «новым коммунистам» весьма нечужды. Акции АО «КПРФ» колебались согласно рыночному политическому спросу, принося неплохие дивиденды и, как водится, возник вопрос о передаче этих акций по наследству.

Но проблема не в этом, а в том, что КПРФ эксплуатирует электоральные ожидания наивных людей, передающих свою политическую волю предприимчивым дельцам. Для людей, которые декларируют социализм, это совершенно неприемлемая модель поведения, тем не менее она работает.

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