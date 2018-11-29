Донецк, 29 ноября, 2018, 18:09 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) открыли 30-й единый центр связи (ЕЦС), сообщает 29 ноября «Донецкое агентство новостей».

Минсвязь.рус Единый центр связи в ДНР

Согласно сообщению, 30-й ЕСЦ был открыт в Горловке «Почтой Донбасса». В центре можно получить услуги современной связи и коммуникаций, в частности, оплатить ЖКХ, интернет, телефон, подключиться к мобильному оператору «Феникс», оформить почтовый период и так далее.

Отмечается, что первый ЕСЦ был открыт в июне 2017 года в донецком Главпочтамте.

Напомним, ранее «Почта Донбасса» выпустила марку, посвященную третьей годовщине создания отдельного отряда спасательных работ особого риска «Легион» МЧС ДНР. На марке по просьбе командира «Легиона» изображен «вежливый человек», сфотографированный в Крыму в 2014 году.