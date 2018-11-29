Токио, 29 ноября, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Японское правительство изучает варианты закупки в США 20 истребителей пятого поколения F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой, сообщает японское информагентство Kyodo.

(сс) Official U.S. Navy Page F-35B

Уточняется, что часть этих самолетов планируется включить в состав авиакрыла будущего авианосца ВМС Японии, в который должен быть переоборудован вертолетоносец «Идзумо». По расчетам японских кораблестроителей, на его борту могут разместиться 10 истребителей F-35B.

Еще 10 новейших истребителей пятого поколения японские военные хотят разместить в районах, где невозможно строительство полноценных взлетно-посадочных полос.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ Японии опубликовали материалы о намерении японского правительства закупить в США за $8,8 млрд в общей сложности 142 истребителя F-35, считающихся самыми дорогими самолетами в истории авиастроения.