Иркутская область, 7 июля, 2005, 15:12 — ИА Регнум. Оружие и боеприпасы, принадлежащие одной из организованных преступных групп, обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ РФ по Иркутской области в подвале недостроенного здания на окраине Иркутска. В тайнике хранился пистолет кустарного производства, имеющий откидной приклад, глушитель для бесшумной стрельбы и приспособление под установку оптического прицела. Огнестрел снабжен сменными стволами для стрельбы боеприпасами различного калибра. К пистолету прилагалось более 200 патронов, в том числе с разрывными пулями.

Самодельный пистолет и боеприпасы изъяты. В настоящее время проводится криминалистическая экспертиза. В ходе оперативных мероприятий были установлены подозреваемые в причастности к производству и хранению кустарного оружия. Проверяется также информация об изготовлении этими лицами других образцов огнестрельного оружия для местных преступных группировок, сообщило ИА Байкальская служба новостей.

Это уже вторая успешная операция по пресечению каналов незаконного распространения оружия, проведенная сотрудниками РУ ФСБ за последнее время. Прокуратура области передала в суд материалы уголовного дела о крупном хищении оружия и боеприпасов из Свердловского РУВД Иркутска. Тогда сотрудники ФСБ из незаконного оборота изъяли более 50 единиц огнестрельного оружия, взрывчатые вещества и гранаты. Боевой арсенал похитил и сбыл бывший старшина подразделения тылового обеспечения Свердловского РУВД Виталий Поддубняк со своим ранее судимым подельником Евгением Литвиновым. Всего по делу проходят 7 человек, участвовавших в преступной цепочке. Всем им предъявлено обвинение за незаконное приобретение, хранение или сбыт оружия.