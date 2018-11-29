Калининград, 29 ноября, 2018, 17:30 — ИА Регнум.

Volnanews.ru Кошачий домик

В Зеленоградске Калининградской области оборудуют домики для диких кошек и котов с подогревом, сообщает муниципалитет города. Первый домик, пока без подогрева, уже установлен. В ближайшее время планируется ещё несколько таких объектов.

Муниципальная газета «Волна» уточняет, что внутри домиков появятся специальные электрические коврики, которые и будут обогревать небольшие строения для животных. Впрочем, по данным пресс-службы городской администрации, комфорт в зимний период обеспечат не только котам, но и людям — в городе планируют оборудовать остановки общественного транспорта с обогревом.

Это уже не первая акция в Зеленоградске по продвижению имиджа кошачьей столицы России. Так, при муниципалитете города была введена должность «котошефа» — ответственного лица по присмотру за городскими кошками и котами. На должность назначили Светлану Логунову. Это пока единственная подобная должность в мире, уверяют в муниципалитете.

А в середине ноября муниципалитет отправил в японский город Ономити приглашение для прославившихся благодаря СМИ двух котов Кена и Гоу. Коты уже несколько лет пытаются попасть на местную фотовыставку домашних животных, однако их раз за разом не впускает в помещение охрана. Настойчивость котов и привлекла внимание СМИ. В Зеленоградске для двух японских котов из префектуры Хиросимы выписали бесплатный абонемент в городской музей кошек «Муррариум».

"Когда мы узнали об этой истории, то ни секунды не сомневаясь, отправили в художественный музей Ономити письмо с приглашением посетить наш традиционный праздник День рождения Зеленоградского кота, который мы ежегодно проводим в марте. Уникальный музей кошек «Муррариум» выделил для гостей из Японии специальный абонемент для неограниченного посещения музея. Очень надеемся, что администрация музея и города Ономити его примут и приедут на праздник», — поясняет администрация города на своей странице в социальной сети Facebook.