Москва, 30 ноября, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Проект планировки 47-го и 48-го кварталов района Кунцево будет реализован, несмотря на протесты жителей — такое решение вынес Верховный суд РФ, а значит, и для рассмотрения будущих подобных разбирательств создан интересный пример. Что означает такой результат, помимо очевидного пренебрежения мнением собственников жилья, живущих в реорганизуемых районах, рассуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Снос

Самое интересное в происходящем — это отношение самих людей к нарушению их прав. Видя перед собой только свою проблему, пострадавшие от несправедливости как будто мысленно проживают в глубокой старине, когда связаться с борющимися против точной такой же беды или поднять в свою пользу общественное мнение являлось невыполнимой задачей. Такой подход не дает обратить внимание на глубинную причину большей части трудностей. До сих пор многим кажется, что, если «вот здесь подправить, а вот тут подкрасить» и решить все частности одну за другой, то ситуация в корне исправится.

К сожалению, ничего общего с реальностью такой подход не имеет, а проблемы, связанные с несправедливостью и нарушением прав, присущи тому государству, которое сформировалось у нас, совершенно органичным образом (по той же схеме шумиха вокруг высказываний чиновников становится модной темой для обсуждения, а вот причина, порождающая этих чиновников, почему-то до сих пор в сферу общественного рассмотрения никак не может войти). Но может ли считаться жизнеспособной страна, где власть и бизнес срослись до неразличимости и за условную копейку готовы непрерывно теснить всех прочих граждан, и к чему может привести нагнетаемое в погоне за прибылью немногих гражданское противостояние?

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