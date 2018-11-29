Италия, 29 ноября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали 28-летнего мужчину, захватившего более 20 человек в заложники в одном из колледжей города Фьюджи, передает Rainews в четверг, 29 ноября.

(сс) djedj Полиция Италии

По информации издания, мужчина сначала захватил в заложники директора лицея, а потом привел его в класс, где находились около 20 учащихся.

Мужчина находился в неадекватном состоянии, оружия у него не было. Правоохранители при задержании использовали перцовый спрей. После задержания мужчина был доставлен в психиатрическое отделение местной больницы.