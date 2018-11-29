Липецк, 29 ноября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. В Липецкой области к 9,5 годам заключения приговорен стрелявший из ружья в полицейских местный житель. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Владимир Маковский. Осужденный. 1879

В ночь на 22 января 2018 года полицейские получили сообщение о противоправной деятельности в селе Желтые пески. Житель частного дома бесчинствовал в состоянии алкогольного опьянения, и полицию вызвала его жена. Когда сотрудники прибыли к дому, его хозяин взял ружьё и не менее двух раз выстрелил в них, повредив служебный автомобиль. Один из полицейских получил касательное ранение головы.

Свою вину в совершении преступления мужчина не признал. Однако следователи собрали достаточно свидетельств, и суд признал липчанина виновным по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Ему назначено наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.