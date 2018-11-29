Филипповское, Владимирская область, 29 ноября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Прокуратура Владимирской области продолжает не замечать нарушений, допущенных при продаже участка около села Филипповское Киржачского района, на котором планировалось строительство мусороперерабатывающего предприятия. Как сообщила 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM юрист инициативной группы, протестующей против строительства, Татьяна Гусева, разбираться, почему прокуратура придерживается такой позиции, будут в Совете по правам человека при президенте РФ.

Мусорный полигон

«Несмотря на то, что заместитель министра природных ресурсов вышел в суд с иском по поводу возврата участка в государственную собственность, прокуратура Владимирской области продолжает нам слать ответы, в которых говорится, что леса на участке нет. Сейчас Генпрокуратура в ответе на наше обращение указала, что лес на участке всё-таки есть», — сказала Татьяна Гусева.

Активисты считают, что прокуратура не видит нарушений. Об этом Татьяна Гусева 28 ноября заявила на заседании в Совете по правам человека при президенте РФ. На нём члены СПЧ решили подготовить обращение по поводу этой проблемы.

«Будут разбираться, почему прокуратура области занимает такую позицию», — сообщила представитель инициативной группы.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2017 года был подписан инвестиционный проект, который предусматривал строительство завода «по японским технологиям». Местные жители были уверены, что на месте леса появится обычная свалка. В декабре 2017 года инициативная группа подала заявление в ТИК о регистрации для проведения референдума. Решение не принято до сих пор. Отметим, что в октябре стало известно, что Россельхознадзор через суд пытается вернуть в государственную собственность этот участок. Иск с требованием признать сделку по продаже участка в 1,5 тыс. га около села Филипповское незаконной подан в Арбитражный суд Владимирской области.