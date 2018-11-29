Чебоксары, 29 ноября, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Удивительнейшим в Чувашии выдалось последнее заседание регионального правительства. Глава республики Михаил Игнатьев, недавно вышедший из отпуска, обрушился на членов своего правительства, как, пожалуй, никогда ранее. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об эмоциональном накале говорили используемые обороты и эпитеты: глава республики объяснял, за что «вас никто не будет «расстреливать», для чего «у нас ума не хватает», учил «работу свою показывать», а «товарищам министрам», работающим «вчерашним днём», предложил искать «другую работу». Игнатьев заявил, что «в текучке вы утопаете», «потому что свою жизнь представляете в таких служебных красивых кабинетах, которые отапливаются, кондиционеры, служебная машина и всё остальное». Да вообще «вы живёте в каком-то отдельном государстве».

Cap.ru Михаил Игнатьев

Замминистры входили в ступор, министры старались говорить мало, вжались в кресла даже вице-премьеры. Досталось даже ближайшей соратнице — вице-премьеру Светлане Енилиной. Судя по всему, общий смысл открытого урока Михаила Игнатьева сводился к фразе о том, что «потом в правоприменительной практике у нас десятки вопросов будут задавать провокаторы, отдельные кандидаты на должность главы, которые есть, говорят, что мы ничего не делаем».

Заседание правительства началось не с повестки дня, а с объяснений министра культуры Константина Яковлева. Выяснилось, что понадобилось «столько жалоб» на министра, в том числе от ветеранов, чтобы высокие чины обратили внимание на сугробы, наледь и нечищеные территории перед самым большим театром республики — Чувашским государственным театром оперы и балета, где проходит международный оперный фестиваль. Главе культурного ведомства пришлось представлять фотоотчёт по уборке снега. Но ворох красочных фотографий лишь усилил недовольство главы Чувашии Михаила Игнатьева, который «вчера в семь часов прошёл, сегодня в семь часов прошёл — почти изменений никаких». Он дал поручение «начальников переодеть в спецодежду, и пускай ходят, не ездят на служебных машинах, пускай ходят и проверяют все дворы».

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Первой удар по «повестке дня» приняла замминистра экономики Инна Антонова, представлявшая проект программы по экономическому развитию Чувашии до 2035 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Игнатьев был недоволен тем, что не учли федеральные средства, хотя федеральный бюджет уже принят, и даже сам он «все цифры на бумаге привёз». Глава республики был настолько недоволен, что предложил «товарищам министрам», работающим «вчерашним днём», искать «другую работу». Досталось членам правительства и за отсутствие амбиций в части развития субъектов малого бизнеса, так как «если такими темпами будем двигаться, у нас уровень заработной платы не будет расти». Кульминацией стали разбирательства в части прогноза роста средней зарплаты по отраслям, так как «при таких подходах» «молодые люди как выезжали в Москву, так и будут выезжать».

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В проекте госпрограммы о развитии строительного комплекса и архитектуры до 2035 года больше всего потрясли расходы — на 2019 год предусмотрено всего 3,86 млн рублей, в то время как в 2018 году в строительную отрасль вложено 12 млрд бюджетных рублей. Как выяснилось, указанные миллионы нужны «на описание границ Чувашской Республики», а миллиарды будут указаны в других государственных программах, в том числе по развитию жилищного строительства.

«Мы разбили государственную программу на три, чтобы документ был более мобильным для работы и корректировки», — пояснил временно исполняющий обязанности министра строительства Владимир Максимов.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что «отдельный раздел должен быть всех трёх программ, сколько денег выделяем».

"Инна Николаевна, согласовали программу? Почему? Народу нечего сказать? — обратился Игнатьев к замминистра экономики Инне Антоновой. — Строители после сегодняшнего заседания поймут: бюджетных денег не будет, рассчитывать надо на свои силы и т.д. Такой подход вообще неприемлем в нашей совместной деятельности».

Отвечать за то, «почему так согласовали», пришлось и вице-премьеру — министру финансов Светлане Енилиной, которая перефразировала и, что называется, углубила пояснения Максимова. Если ранее была одна программа по строительному комплексу, где «видны были» все суммы, то сейчас «разделили программу, и, соответственно, деньги расщепились по разным программам»:

"Мы не можем повторить одни и те же деньги в разных программах, потому что мы бюджет формируем по программам, и, соответственно, у нас будет дублирование одной и той же суммы в разных программах. Нам нужно сейчас принципиальное решение принять: или мы по-старому оставляем, как было, и, соответственно, видим все деньги. Или сейчас принимаете решение, что по направлениям».

«Не согласен с вашим ответом. Уважаемые министры, вице-премьеры. Нельзя в своей работе, когда вы выполняете по компетенции прямые функциональные обязанности как член правительства, согласно нашей Конституции, согласно нашему закону о кабинете министров, — бухгалтера [быть бухгалтером, ИА REGNUM ]. Понятно, да? Я как политик могу сказать…

То, что общую сумму не надо в каждой программе ставить: надо комментарии давать хотя бы на одной странице — за это вас никто не будет «расстреливать», в кавычках, я имею в виду. Вы народу должны говорить правду. Люди, пользователи, не должны искать в трёх или пяти программах. Речь идёт о простой доходчивой форме подачи информации. Вот здесь журналисты сидят, общественники сидят. Они что, в пяти программах должны рыться, чтобы цифру одну получить? Касаясь пресс-релиза и т.д. Я сейчас посмотрел, я говорю: «Где пресс-релизы? Ни к одной программе пресс-релизы вы не подготовили, они должны лежать у каждого члена правительства». Работу надо уметь свою показывать. И демонстрировать. Ничего лишнего… личного здесь нет, это такая работа», — распалялся Игнатьев, дав пять дней на доработку государственной программы.

Скриншот с официального портала органов власти

Отметим, что пресс-релизы к заседаниям кабинета министров уже несколько лет публикуются на официальном портале органов власти Чувашии. Примечательно, что к данному заседанию релизы министерств опубликованы, в то время как от администрации главы, руководитель которого Юрий Васильев докладывал по первому вопросу, — нет.

Больше всех и почти всем досталось при обсуждении двух государственных программ — содействие занятости и создание доступной среды для инвалидов. Михаил Игнатьев зацепился за то, что не указаны средства на 2020−2021 годы для оказания помощи при трудоустройстве женщин. Замминистра труда Лариса Арсентьева пояснила, что ожидаются федеральные средства, поэтому поддержка будет расти.

«Надо специалисту какого-то отдела здесь звёздочку поставить и в конце к этой звёздочке сделать комментарии. Понятно, да? Для этого у нас ума не хватает. Потом в правоприменительной практике у нас десятки вопросов будут задавать провокаторы, отдельные кандидаты на должность главы, которые есть, говорят, что мы ничего не делаем. Дальше не буду повторять.

Почему я эти вещи сейчас обозначаю. В текучке вы утопаете, понятно, да? А по отдельным вопросам начинаете «плавать». Почему? Да потому что свою жизнь вы представляете в таких служебных красивых кабинетах, которые отапливаются, кондиционеры, служебная машина и всё остальное. А люди представляют эту жизнь по-другому, когда по объективным, по разным причинам с учётом активизации люди оказываются без работы на улице. И они думают: органы власти окажут содействие в связи с тем, что 20 лет работал как патриот, пахал у станка в поте лица, и работодателю пришлось с учётом сокращения издержек сократить. И он должен понимать, что средства у нас не уменьшаются, а будут только увеличиваться», — учил подчинённых уму Михаил Игнатьев.

При обсуждении проблем инвалидов глава республики особо остановился на организации пандусов. По планам минтруда, к 2035 году не все организации в курируемой отрасли удастся обеспечить пандусами.

«Вот вы были бы, Лариса Геннадьевна, со своей управленческой командой — я хочу постучаться — инвалидом, прочитав эти документы, сказали бы соответствующие свои слова. Ставить надо 100%, и каждый объект должен быть расписан по годам, поэтапно», — учил глава республики.

Не удовлетворили его и прогнозы по реабилитации инвалидов — несмотря на то, что параметры согласованы «с медико-социальной экспертизой».

"Вы живёте в каком-то отдельном государстве», — всё больше раздражался Михаил Игнатьев.

И уже затем стал поднимать министров, требуя назвать обеспеченность учреждений пандусами и другими условиями для посещения инвалидами, а также затратами для завершения данной работы. Министр здравоохранения Владимир Викторов, министр культуры Константин Яковлев, и.о. министра спорта Михаил Богаратов суммы назвать не смогли. Все ответы смог дать по своей отрасли только вновь назначенный министром образования Сергей Кудряшов.

«Анализ должен быть. Со стороны прокуратуры столько работы проведено, предписаний выписано и т.д. Вы хоть учитывайте для себя как управленцы. Владеть, управлять и координировать эти вопросы. Напоминаю, в вашей компетенции», — как-то обречённо напомнил Игнатьев, кинув последний камень в сторону уполномоченного по правам человека Надежды Прокопьевой за то, что «в стороне остаётесь».

Сразу после этого Михаил Игнатьев покинул зал, передав право ведения заседания премьеру Ивану Моторину.