Нальчик, 29 ноября, 2018, 17:04 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии силовики раскрыли и нейтрализовали религиозно-экстремистскую ячейку. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Андрей Стенин ФСБ

Сообщается, что спецоперация была проведена ФСБ совместно с силами полиции в Майском районе республики. Четверо боевиков оказали вооруженное сопротивление при задержании, и трое из них были ликвидированы. Ещё одного удалось задержать.

Уточняется, что боевики следовали на автомобиле «Жигули» седьмой модели, не отреагировали на законное требование силовиков остановиться и открыли огонь. По данным ФСБ, эта ячейка боевиков планировала убийства силовиков и крупных бизнесменов.

У боевиков было изъято оружие и «средства поражения», какие именно, не уточняется. Также нет данных о том, когда именно была проведена спецоперация.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».