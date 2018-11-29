Нарьян-Мар, 29 ноября, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В Нарьян-Мар для оказания узкоквалифицированной медицинской помощи пострадавшим в авиакатастрофе вертолета Ми-26 близ посёлка Харьягинский прибудут медики отделения экстренной консультативной скорой помощи Архангельской областной клинической больницы, пишет nao24.ru.

Жан Эдуар Вюйар. Хирурги (фрагмент). 1914

Самолёт L410 архангельской санавиации вылетел прибудет в Нарьян-Мар ориентировочно в 18:35 мск. В составе медицинской бригады анестезиолог и таракальный хирург. По прибытию в Нарьян-Мар они направятся в Ненецкую окружную больницу, где по-прежнему остаются пятеро пострадавших членов экипажа вертолёта МИ-26, потерпевшего крушение в 500 метрах от вертолетной посадочной площадки Пижма-1.

Известно, что врачи прооперируют пострадавшего, который сейчас находится в реанимационном отделении Ненецкой окружной больницы. Его состояние медики оценивают как тяжёлое.

«Мы пока дистанционно только можем оценивать его состояние. Но то, что в настоящее время он нетранспортабелен — это так. Как только бригада санавиции прибудет в Нарьян-Мар и прооперирует пациента, станет понятно, перевезут ли его в Архангельскую больницу, или же пока ему лучше оставаться в Ненецком округе. В любом случае решение об эвакуации будет приниматься либо во время операции, либо после неё», — сказал заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи АОКБ Алексей Преловский

Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе администрации округа, сегодня в Нарьян-Мар прибыл руководитель Архангельского следственного отдела на транспорте. Следственная группа планирует вылет в район авиапроисшествия «для проведения неотложных следственных действий». Расследованием случившегося также займутся представители Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.

В ГУ МЧС России по НАО рассказали, что место падения вертолета огорожено и находится под охраной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вчера потерпел крушение вертолет авиакомпании «Ютэйр». Коандир воздушного судна погиб. Возбуждено уголовное дело. Предварительная причина происшествия — обледенение воздушного судна.