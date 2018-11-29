Москва, 29 ноября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин предложил поддерживать рэп-исполнителей правительственными грантами. Об этом он заявил на заседании оргкомитета в Центральном доме художника.

(сс) Austin Neill Рэпер

«Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, стоит Министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества?» — цитирует Нарышкина ТАСС.

В свою очередь специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал налаживать диалог с рэперами. Он рассказал, что из любопытства сходил на концерт рэпера Noize MC и увидел там тысячи молодых людей. Швыдкой назвал рэп «литературой сегодняшнего молодого поколения» и отметил, что рэперы «заводят» молодежь.

«Запрещающими мерами ничего не получится, мы проходили это с рок-движением: для 80-х годов там тоже была лексика, которая казалась невозможной. Это очень трудная тема, но проблема существует, и она не может не быть предметом нашего внимания».

Напомним, ранее в Краснодаре задержали рэпера Хаски. После того как прокуратура запретила проведение его концерта, он выступил перед зрителями прямо на улице, стоя на крыше автомобиля. Суд вынес постановление об административном аресте исполнителя, 26 ноября его отменили.

В последние дни запреты на выступления коснулись и других музыкантов. 27 ноября в Перми отменили концерт скандально известной группы IC3PEAK. На следующий день стало известно, что концерт группы «Френдзона», который должен был пройти 4 декабря в Вологде, тоже не состоится.