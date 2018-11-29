Калуга, 29 ноября, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Индивидуальные предприниматели Калужской области сочли заманчивым новый налог для самозанятых граждан, заявил 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM директор фирмы «Камин» Борис Тупицын.

Nalog.ru «Заботься о будущем — плати налоги»

«Отныне индивидуальному предпринимателю уже не надо платить страховые взносы, не надо подавать декларацию. Налицо низкий налог — от 4% до 6%, да ещё можно вычет получить. Поэтому, вероятен переток предпринимателей на этот режим», — считает Тупицын.

Он напомнил, что режимом налога на профессиональный доход (НПД) могут воспользоваться индивидуальные предприниматели при условии, что у них нет наёмных работников, или они прекратили деятельность по другим режимам налогообложения.

«Расчёт налога будет делать налоговая инспекция и присылать его самозанятому. А для того, чтобы налоговый орган посчитал налог, самозанятый будет сообщать ему о полученных суммах по интернету через специальное мобильное приложение», — заявил Тупицын.

По его мнению, налог на профессиональный доход граждан не направлен против «нянечек и репетиторов», как представляют это некоторые пользователи социальных сетей. Такие категории населения, как лица, ухаживающие за детьми, стариками и больными, репетиторы, уборщицы, помощники по хозяйству — освобождены от этого налога до конца 2019 года, но при одном условии — они должны зарегистрироваться как лица, получающие профессиональный доход.

При этом уже в 2018 году действие закона распространяется на граждан, сдающих жильё и нежилые помещения, а также лиц, занимающихся ремонтом жилья, сантехников, установщиков окон и дверей.

Отметим, за счет выплат самозанятых в бюджет Калужской области должно поступить порядка 20 млн рублей, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» губернатор области Анатолий Артамонов. Он считает, что человек, который не платит налоги, не имеет и морального права рассчитывать на поддержку государства.

«Эта гаражная экономика самозанятых — это люди, которые морально чувствуют себя не совсем внутри общества. Человек, когда находится в социуме, он понимает, что он отчисляет какие-то средства и вправе рассчитывать, чтобы о нем самом и его детях заботились. А если человек вроде как работает, но никакой никуда копейки не вносит, да — он может, конечно, как гражданин страны сказать: «Вы обязаны, давайте, помогайте». Но морального-то права он не имеет. Он находится не наравне с остальными членами общества. Любого нормального человека это беспокоит. Когда он выходит из этой тени и вступает в отношения с государством, тогда появляется полный пакет его прав. Они получают моральное право от меня требовать всего того, что получают те, кто работает на других производствах», — заявил Артамогнов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в качестве эксперимента вводится специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан будет проводиться в четырёх регионах России. В режим НПД смогут перейти самозанятые граждане с доходом не более 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), у которых нет работодателя и наемных работников, но они имеют доходы от использования имущества.