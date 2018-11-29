Санкт-Петербург, 29 ноября, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Совет Федерации обратится в международные организации, чтобы привлечь внимание к нарушению, как полагают сенаторы, прав русскоязычного населения в украинских регионах. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, ради ущемления этих людей в правах в ряде регионов Украины было введено военное положение, что последовало за инцидентом в Керченском проливе.

Иероним Босх. Корабль дураков (фрагмент). 1490-1500

Как передает корреспондент ИА REGNUM, конфликт украинских судов с российскими пограничниками Матвиенко считает провокацией, за которой «стоят несколько выгодополучателей».

«Но профессиональные действия наших пограничников не позволили событиям пойти по тому сценарию, на который очень рассчитывали эти выгодополучатели», — сказала Матвиенко.

«Это провокация очень подлая, бессовестная, наглая, потому что, решая свои политические проблемы, они обрекали военных моряков на очень тяжелые последствия. Понятно, что в такого рода инцидентах, когда на военных судах есть оружие, включая пулеметы, и есть мировой порядок, как действовать в отношении тех, кто нарушает госграницу, это было цинично с их стороны. Громкого эффекта не получилось, получился незначительный хлопок. Но сценарий был прописан, и в соответствии с этим сценарием вводится военное положение», — сказала Матвиенко.

Она считает, что вводить военное положение в такой ситуации было «смешно и глупо» со стороны украинских властей, так как на то «нет никаких оснований». Матвиенко подчеркнула, что российские пограничники лишь приняли меры, чтобы не позволить кораблям ВМС Украины «нарушить российское законодательство».

«А они вводят военное положение! Ну, не мы же пересекли украинскую границу! Причем (они пересекли) российскую границу еще до присоединения Крыма. То есть, осознанно шли на такую серьезную провокацию», — добавила Матвиенко.

Она пояснила, что Совет Федерации больше всего обеспокоен тем фактом, что военное положение введено в тех регионах Украины, где, как считает Матвиенко, действующая власть пользуется «минимальной поддержкой» и где проживает большинство составляет русскоязычное население.

«Для чего это сделано? Запугать людей и ограничить их права и свободы. До этого мы видели, как нарушали права и свободы граждан, а с введением военного положения людям закрыли рот пластырем и не позволят высказывать свое мнение, проводить акции, митинги, демонстрации и так далее. Естественно, мы молчать не будем. Мы от имени Совета Федерации, палаты регионов, обратимся в соответствующие международные организации и обратим внимание на то, что там происходит, как грубо нарушаются (права), под видом угрозы, агрессии надуманной вводится военное положение без оснований на то, чтобы ущемлять права наших граждан», — заявила Валентина Матвиенко, видимо, имея в виду русскоговорящих граждан Украины.

Она подчеркнула, что «специалисты смеются», когда обсуждают введение военного положения на Украине, так как аргументации для такого хода подобрать невозможно.

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Напомним, к числу регионов Украины, где введен режим военного положения, относятся Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Запорожская и Донецкая области. Кроме того, военное положение украинские власти решили ввести и во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна находится под угрозой широкомасштабной войны с Россией.