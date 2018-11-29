София, 29 ноября, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания Болгарии приняли закон о бюджете министерства обороны страны на 2019 год, который станет самым крупным за всё время существования в республике профессиональной армии.

Армия Болгарии

Согласно документу, расходы оборонного ведомства Болгарии в следующем году составят 1,4 млрд левов (свыше 715 млн евро). Почти вся эта сумма (около 1,3 млрд левов) пойдёт на различные меры по укреплению обороноспособности страны. Оставшиеся средства будут направлены на обеспечение обязательств перед союзниками в сфере международной безопасности, снабжение персонала, поддержку высших военных учебных заведений и прочие цели.

Параллельно с этим правительство Болгарии на заседании 28 ноября одобрило проект расходов на поддержку лётной годности истребителей МиГ-29 в размере 81,3 млн левов и восстановление лётной годности штурмовиков Су-25 на сумму 99 млн левов. В том числе 45,7 млн левов (1,76 млрд рублей) отведено на контракты по поддержке МиГ-29 в рамках соглашения с РСК «МиГ».

Комментируя принятие бюджета, глава парламентской комиссии по обороне, экс-командующий ВВС Константин Попов заявил в эфире телеканала БНТ, что новый бюджет является не только рекордно большим, но и должным образом распределён по всем секторам.

По его словам, законом предусмотрено повышение на 10% заработных плат военнослужащих, а расходы на текущую поддержку состава вооружённых сил увеличены на 40%, что предполагает улучшение условий службы, а также увеличение количества военных учений и различных мероприятий по подготовке.

Говоря о самолётах МиГ-29 и Су-25, Попов подчеркнул, что поддержание их в лётной годности необходимо на период пока Болгария не закупит новые истребители у стран — партнёров по НАТО, что, по его оценкам, произойдёт в ближайшие два-три года.

«Это надёжные самолёты, но мы не можем полагаться на них в долгосрочной перспективе. Будущее болгарской авиации не в МиГ-29», — заявил он.

Усилия Болгарии по укреплению своего оборонного потенциала глава комиссии по обороне связал в том числе и с ситуацией в Черноморском регионе, указав на размещение в Крыму российских зенитных ракетных комплексов С-400. При этом Попов признал, что «Россия имеет право размещать их», однако отметил, что «перевооружение такой небольшой территории вызывает тревогу».

Несмотря на критическую нехватку средств в бюджете, Болгария в последние годы предпринимает усилия по повышению военных расходов в соответствии с обязательствами в рамках НАТО — прежде до 2% ВВП, а согласно новому требованию, выдвинутому президентом США Дональдом Трампом на брюссельском саммите в июле, — уже до 4% ВВП.

В дополнение к этому одним из самых острых вопросов на повестке дня в Болгарии остаётся закупка новых истребителей для ВВС республики в рамках утверждённой ещё в 2014 году концепции «Болгария в НАТО-2020», которая предусматривает полный отказ от использования советских/российских истребителей и вертолётов в целях обеспечения «военной независимости» от России.

В качестве различных вариантов рассматривается, в частности, закупка у Италии истребителей Eurofighter Typhoon Trance 1 из имеющихся в наличии ВВС страны, которые были произведены около 10 лет назад, а также предложение Португалии о поставке подержанных многоцелевых истребителей F-16 американского производства, модернизированных по стандарту MLU. Единственным вариантом поставки новых самолётов являются шведские истребители Saab JAS-39C/D Gripen.

Вопрос с закупкой истребителей откладывался уже неоднократно в связи с нехваткой средств, а также политизацией данного вопроса и постоянными спорами по нему в правительстве Болгарии.