Москва, 29 ноября, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Решения о запрете продажи пива на розлив в жилых домах должны принимать регионы своими законами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1966. СССР Пьют пиво

«Для меня, как врача, аргументов «за» запрет больше. ситуация в каждом регионе разная, разная статистика, поэтому считаю, что такие решения можно быстрее принять на местном уровне», — сказал Огуль.

Он напомнил, что Госдума предоставила право субъектам РФ самостоятельно определять дополнительные требования ко времени, местам и условиям продажи алкогольной продукции и такие прецеденты с запретом пивных в жилых кварталах в регионах страны уже есть

В «Трезвой России» предложили и способы решения проблемы: вернуть запрет на продажу алкоголя в жилых домах и разрешить региональным органам власти вводить дополнительные ограничения на торговлю.