Москва, 29 ноября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Пакет проектов постановлений об амнистии в связи с 25-летием Конституции России внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Освобождение

«Предложение основывается на исторических традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти», — отметил Иванов.

Предусматривается применение акта об амнистии к достаточно ограниченному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия. Традиционно под амнистию не подпадают осужденные тяжкие и особо тяжкие преступления.

В последний раз Госдума поддержала законопроект об амнистии в 2015 году перед Днем Победы.