Москва, 29 ноября, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Российская валюта 29 ноября вышла на новые стабильные уровни около отметки 66,50 рублей за доллар. Российской валюте хватает позитивных поводов для стабилизации и возможного укрепления. Позитивно российская валюта отреагировала и на снижение санкционных рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Элла Крышева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Дональд Трамп в свойственной ему манере ответа вопросом на вопрос указал на необходимость предупреждать Россию при проходе военных кораблей иностранного государства через Керченский пролив, германский канцлер Ангела Меркель призвала к «умному подходу» в связи с инцидентом в Черном море. Фактически позиция России по данному инциденту если и не была подтверждена, то по крайней мере не получила осуждения», — отметила эксперт.

Геополитические риски для рубля сейчас представляют основную угрозу. В случае, если встреча Трампа и Путина в рамках саммита G20 пойдет по жесткому сценарию или по каким-либо причинам вообще не состоится, то рубль может ожидать дальнейшее ослабление. Однако в перспективе до конца недели российская валюта будет завершать с позитивным настроем.

«Укреплению рубля может способствовать и немного ослабевший доллар, который продемонстрировал слабость после неуверенных сигналов со стороны главы ФРС Джерома Пауэлла. Рубль с облегчением движется к отметке 66 руб. за американский доллар. До конца недели он может укрепиться до уровня 66,20 руб. за доллар при сохранении текущего позитивного настроя», — считает Крышева.

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