Сана, 29 ноября, 2018, 15:57 — ИА Регнум. На следующей неделе в Швеции должны начаться переговоры по мирному урегулированию внутреннего конфликта в Йемене, сообщает 29 ноября Reuters.

Джордж Хили. Миротворцы. 1868

Новый раунд переговоров может стать прорывом в затянувшемся кризисе. Тем не менее, это не получилось в Женеве в сентябре 2018 года, так как лидеры хуситов проигнорировали встречу.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.