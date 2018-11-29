Вашингтон, 29 ноября, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Космический телескоп «Хаббл» прислал первую после ремонта фотографию Вселенной. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

NASA Hubble Space Telescope Телескоп «Хаббл»

Как отмечается, на снимке виден небольшой участок неба в созвездии Пегаса. На фотографии видно множество далёких галактик, в том числе и со вспышкой звездообразования, свет от которых шёл до Земли около 11 млрд лет.

Фотография была сделана после выхода телескопа «Хаббл» из безопасного режима, в который он был переведен в начале октября из-за поломки гироскопа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре инженеры NASA устранили все неполадки на телескопе «Хаббл» после того, как один из трёх гироскопов вышел из строя. Вместо него был запущен резервный аппарат, после чего специалистам потребовалось провести многочисленные калибровки.

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