Ярославль, 29 ноября, 2018, 15:45 — ИА Регнум. В Ярославле 29 ноября возник транспортный кризис — часть автобусов муниципального автотранспортного предприятия «ПАТП-1» не смогли обеспечить перевозки в полном объеме по расписанию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

Днем половина автобусов не работала на привычных рейсах. Люди вынуждены были подолгу ожидать на остановках. Больше всего от этого пострадали льготники, которые пользуются бесплатным проездом, и обладатели месячных проездных билетов.

Мы полностью закрыли утренний «час пик» до 9 утра, а после этого половина автобусов — 62 из 120 — вернулись в депо. У них не было дизельного топлива. На день нужно 120−160 литров, а в баках оставалось по 50 литров. Если бы они остались на рейсе, топлива не хватило бы на вечер. Вечерний «час пик» мы тоже закроем, после чего вновь уменьшим количество транспорта, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «ПАТП-1» Александр Пономаренко.

Непосредственной причиной кризиса стал переход на предоплату топлива поставщику — ООО «Газпромнефть Региональные поставки». По словам директора ПАТП-1, до ноября действовала система постоплаты — до 25 числа перевозчик получал топливо, а до 1 числа оплачивал фактическое потребление. Новый договор требует предоплату, но принадлежащее городу предприятие находится в тяжелом финансовом положении, и «живых» денег не хватает на всё.

«Вся ежедневная выручка от продажи билетов — 620−650 тысяч рублей — уходит на платежи банку по овердрафту на выплату заработной платы. А деньги, которые нам приходят за перевозку льготников, поступают с опозданием. Возникает кассовый разрыв. На последние три дня месяца денег на топливо нет. Из 32 маршрутов только 3 прибыльные, остальные — убыточные. Деньги забирает частник — маршрутные такси. С февраля прошлого года идет разговор о том, что если мы хотим сохранить общественный транспорт, нужно убирать частные маршруты. Но дальше разговоров дело не идет», — считает Александр Пономаренко.

Кредиторская задолженность ПАТП-1 на сегодняшний день составляет 66 млн рублей. Как сообщало ранее ИА REGNUM, лизинговая компания уже пыталась изъять часть автобусов у компании. Этот вопрос удалось урегулировать только с помощью бюджетной субсидии. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.