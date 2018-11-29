Киев, 29 ноября, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Все беспилотные летательные аппараты, которые будут замечены над полигонами и воинскими частями на территории Украины, будут уничтожены. Об этом 29 ноября заявили в министерстве обороны Украины.

Петр Данилов ИА Красная Весна Дрон

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«Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и министерство обороны Украины напоминают согражданам, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, владельцев дронов, осуществляющих их запуск, предупредили о строгой ответственности «в соответствии с действующим законодательством».

https://www.facebook.com/theministryofdefence.ua/photos/a.209841809078332/2088353787893782/

Как пояснили в военном ведомстве, такие меры регламентированы законом о введении военного положения в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 ноября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении в стране военного положения. Оно будет действовать на территории десяти районов страны, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 15:00 мск 26 ноября до 15:00 мск 25 января 2019 года. 29 ноября этот закон вступил в силу.