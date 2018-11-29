Москва, 29 ноября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. В РФ наблюдается процесс концентрации рынка микрофинансовых организаций, сопровождаемый продолжающимся падением уровня жизни населения, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он 29 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ в 2018 году количество МФО сократилось на 12,6%, но количество договоров, заключённых на выдачу займов, выросло на 33%.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

«Это нормальный процесс концентрации рынка, — сказал Делягин. — Сильные съели слабых. Мелочёвка погибает. Крупные и средние торжествуют. Это нормальный процесс — сокращение числа МФО будет продолжаться, это то же самое, что было с банками во второй половине 1990-х годов. Этот процесс совершенно объективен, и это внутриотраслевая конкуренция. А вот что касается того, что число ростовщических займов выросло почти на треть, это уже про падение уровня жизни людей и про падение их интеллекта».

Как считает экономист, жители РФ погружаются в долговую кабалу.

«Те, кто лишён возможности зарабатывать себе деньги на жизнь, сначала идут брать кредиты в банки, а потом, когда банки перестают им одалживать, так как они не возвращают, они начинают брать кредиты в МФО, — объяснил Делягин. — Это страшный признак социального неблагополучия и будущих проблем, причём не только социальных, но и политических. В Албании революция в самом начале 1990-х годов произошла из-за банкротства аналога российского «МММ». То есть людям пообещали и людей обманули. Но подобные события могут произойти и из-за МФО. Ростовщики способны вызвать к себе такую ненависть, которую будут испытывать десятки поколений людей».

Напомним, как сообщил сайт Banki.ru, за последние 12 месяцев снижение общего количества МФО продолжалось умеренными темпами, в итоге рынок потерял 288 компаний, то есть сократился в количественном выражении на 12,6%. Об этом на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин.

По его словам, несмотря на снижение количества функционирующих в России МФО, растёт количество договоров на выдачу в них займов. По состоянию на 30 сентября 2018 года за 12 месяцев их количество выросло на 33%.

По мнению Чистюхина, данная статистика говорит о том, что микрофинансовый сегмент рынка обгоняет все другие сегменты финансового рынка.