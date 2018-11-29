Вашингтон, 29 ноября, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Подходящий к концу 2018 год, скорее всего, станет четвертым в списке самых жарких годов за весь период метеонаблюдений. Об этом говорится в опубликованном 29 ноября докладе Всемирной метеорологической организации ООН.

Исаак Бродский. Зимний пейзаж. 1917

Специалисты отмечают, что глобальная средняя температура за первые десять месяцев года превысила значения доиндустриального уровня (с 1850 по 1900 годы) почти на один градус Цельсия. Это означает, что 2018 год может стать самым прохладным после трех самых жарких: 2015, 2016 и 2017 годов.

При этом за последние 22 года зафиксировано 20 самых теплых лет. Так, средняя мировая температура 2017 года на 1,1 градус Цельсия превысила значения доиндустриального уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Финляндии в конце 2018 года наступила самая бесснежная зима за историю регулярных наблюдений — снежного покрова нет почти по всей стране.

В Санкт-Петербурге вторая декада октября стала самой теплой за всю историю — средняя температура воздуха составила 10,9 градусов.

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