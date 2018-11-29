Санкт-Петербург, 29 ноября, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Около 45 тысяч болельщиков ожидается на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и датским «Копенгагеном». Об этом 29 ноября сообщает «Матч ТВ».

Андрей Пронин ИА REGNUM Российские болельщики

Отмечается, что из Дании на матч поддержать «Копенгаген» приедут около 200 болельщиков.

Напомним, «Зенит» набрал восемь очков и занимает первое место в группе. «Копенгаген» с пятью очками находится на третьем месте.

В матче первого тура команды сыграли вничью 1:1. Ответный матч пройдёт 29 ноября в Санкт-Петербурге.

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