Украинская диаспора призвала бойкотировать президента РФ на саммите G-20
Вашингтон, 29 ноября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Украинские организации США, Канады, Ирландии и других стран призвали мировых лидеров не встречаться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G-20, сообщил «Голос Америки».
В случае, если встреча с Путиным неизбежна, его собеседники должны выразить слова поддержки Украине, считают представители диаспоры.
Активность зарубежных украинцев резко выросла в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда украинские моряки на трёх кораблях ВМС вторглись в российские территориальные воды и были задержаны погранотрядом ФСБ РФ с применением силы.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о возможной отмене встречи с российским лидером из-за морского инцидента РФ и Украины, однако позже стало известно, что президенты всё же пообщаются в ходе саммита G-20, в том числе и неофициально.
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