Санкт-Петербург, 29 ноября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. 4 рубля на литре топлива — нормальный уровень дохода, а право устанавливать розничную цену на 4% выше, чем у крупных компаний, позволит независимым АЗС обновлять основные фонды, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 29 ноября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя сообщения Министерства энергетики о восстановлении уровня прибыльности АЗС.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка

Как сообщалось ранее, заместитель министра энергетики Павел Сорокин сообщил, что из-за снижения цен на нефть уровень прибыльности АЗС восстановился. В Центральном федеральном округе маржа составляет в среднем 4,2 рубля на литре, что соответствует уровню 2014 года. По данным министерства, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года цены на бензин выросли в среднем на 10,2%, на зимнее дизельное топливо — на 15,91%.

Также в четверг стало известно, что правительство разрешит независимым АЗС устанавливать розничные цены на топливо на 4% выше не индикативных мелкооптовых цен, как утверждалось ранее, а розничных цен на заправках крупных компаний.

«4 рубля на литре, которые упомянул заместитель министра — это нормальный уровень дохода. В последние годы розничный сегмент примерно с такими показателями и работал. Возможно, они были чуть ниже. То же можно сказать и о закрепленной разнице в 4% между розничными ценами крупных нефтяных компаний и независимых сетей АЗС. Это не позволит мелким компаниям разбогатеть, но средства на обновление основных фондов у них будут.

После повышения НДС и акциза в январе 2019 года аналогичным образом вырастут и розничные цены. Возможно, не сразу, но это произойдёт. Сначала повышение цен коснется опта и крупных компаний, потом, по мере расходования запасов, к ним присоединятся и мелкие», — отметил Кумановский.