Москва, 29 ноября, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Применять насилие к заключенным недопустимо даже в том случае, если такой приказ отдан вышестоящими органами или должностными лицами. Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда России.

Цитата из х/ф «Андерграунд». Реж. Эмир Кустурица. 1995. Союзная Республика Югославия Под пыткой

В документе говорится, что никакие обстоятельства, включая распоряжения начальства и тяжесть совершенных преступлений, не могут оправдать применения к лишенному свободы лицу запрещенных видов обращения. Это касается и противоправных действий или бездействия в отношении заключенных.

Вместе с тем судам следует оценивать адекватность применения тех или иных мер воздействия, принимая во внимание режим мест принудительного содержания, основания и последствия таких мер, документирование и своевременность оказания медицинской помощи. Принуждение не может рассматриваться как запрещенный вид обращения, если у этого имелись законные цели и не были превышены допустимые пределы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году стало известно о ряде случаев издевательств над заключенными колоний и СИЗО. Так, в июле в сети появилось видео из ярославской колонии, где пыткам подвергался один из заключенных. В Брянской области в том же месяце сотрудник колонии задушил заключенного.

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