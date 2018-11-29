Обнинск, Калужская область, 29 ноября, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Более 120 специалистов принимают участие в научно-технической конференции «Нейтроника-2018», которая проходит сегодня в Обнинске. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Физико-энергетического института (ФЭИ) им. А.И. Лейпунского.

Admobninsk.ru Научно-техническая конференция в Обнинске

В рамках семи секций конференции, проходящей на базе ГНЦ РФ — ФЭИ 28−30 ноября, рассматриваются вопросы развития ядерной энергетики, физико-технологическое сопровождение эксплуатации ядерных реакторов, нейтронная кинетика и нестационарные процессы, численные методы, алгоритмы и программы нейтронно-физических расчетов, константы для нейтронно-физических расчетов.

Приветствуя участников конференции, генеральный директор ГНЦ РФ — ФЭИ Андрей Говердовский пожелал учёным успехов и интересных дискуссий

«Важность «Нейтроники» сложно переоценить. Сейчас осталось очень мало специалистов, понимающих, что такое нейтроны в реакторе. Необходимо передавать знания новому поколению и, судя по количеству молодежи среди участников, этот процесс идет очень хорошо, значит будет новое развитие», — сказал руководитель института.

В мероприятии принимают участие представители предприятий госкорпорации «Росатом» и научных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Сарова, Димитровграда, Заречного, Дубны и других. Также в этом году проводится конкурс молодых ученых, итоги которого будут подведены на специальной молодежной секции, впервые появившейся в программе конференции.