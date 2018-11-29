Москва, 29 ноября, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поставил три задачи перед общественниками. Он выступил 29 ноября на съезде Общероссийского народного фронта в Москве.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

«Без широкого общественного контроля за тем, что делается, как делается и каковы результаты добиться этих результатов будет практически невозможно. Это можно будет сделать только с вашим участием. Поэтому я вас призываю продолжить работу, которую вы делали раньше, а это за органами власти. Но хочу вас заверить, что в органах власти много порядочных, профессиональных людей, которые настроены на конечный позитивный результат», — сказал он.

По словам президента, контроль со стороны общества необходим всегда. Так, нельзя допустить чтобы был построен на селе фельдшерско-акушерский пункт, а добраться до него было невозможно. Нельзя допустить, чтобы закупили дорогостоящее медицинское оборудование, кто-то получил процент с этих сделок, а оно потом валялось на складах, гнило и уничтожалось. Нужно, чтобы всё это работало, и чтобы это произошло, необходим общественный контроль.

«Но этого недостаточно. Нужно поддерживать и помогать людям в тех органах власти, которые работают с душой, ответственно. Поэтому второе направление — это поддержка государства. Ну и третье — прямое участие в выработке, прежде всего, приоритетов развития. Особенно на региональном уровне, на местном уровне. Без участия тех людей, которые живут на конкретной улице, в конкретном дворе и доме невозможно решить точно и прицельно то, что нужно для этих людей. Их нужно подвигнуть на участие в этой совместной работе», — отметил президент.

В конце выступление он ещё раз подчеркнул три задачи перед общественниками: «контроль, поддержка и участие».