Донецк, 29 ноября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Разведка Донецкой Народной Республики (ДНР) не исключает применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) химоружия на территориях Донбасса, подконтрольных Киеву. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Можно сделать вывод (исходя из разведданных), что ВСУ не исключают использования химоружия (в Донбассе)… — сказал Пушилин. — Для обвинения в этом военнослужащих ДНР».

По его словам, обнародовать полностью информацию разведки ДНР пока не стоит.

Как передавало ИА REGNUM, 23 ноября заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин во время брифинга заявил, что украинские военные, проходящие переподготовку в 199-м учебном центре в Житомире, стали изучать тактику наступательных действий на местности, «зараженной химическими отравляющими веществами».

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