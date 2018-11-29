Швеция, 29 ноября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка IBU. Бабиков пришёл к финишу за 26 минут и 00,1 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Wikijunkie Антон Бабиков на старте гонки

Вторым стал французский спортсмен Аристид Бегю, также отстрелявший без промахов и отставший от Бабикова на 17,4 секунды.

Замкнул тройку немецкий биатлонист Лукас Фратцшер, допустивший два промаха и пришедший к финишу с отставанием в 22,7 секунды.

Отметим, что первый этап Кубка IBU проходит в Идре (Швеция) с 29 ноября по 2 декабря.

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