Пермь, 29 ноября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. В Пермском крае сегодня, 29 ноября, депутаты Законодательного собрания приняли во втором чтении закон о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Принятый проект бюджета предусматривает в 2019 году увеличение расходов до 136,9 млрд рублей, плановый дефицит регионального бюджета прогнозируется на уровне 4,8 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минфине региона.

Дмитрий Законодательное собрание Пермского края

По данным ведомства, в принятом бюджете доходы края в 2019 году увеличены на 14% и прогнозируются на уровне 132,2 млрд рублей. По большей части увеличение доходов регионального бюджета произойдет за счет уточнения объема поступлений из федерального бюджета.

В проекте краевого бюджета на 2019 год отражены целевые межбюджетные трансферты в размере 14,2 млрд рублей. Однако по данным краевого минфина, их нельзя считать окончательными.

«В проекте федерального бюджета, подготовленного ко второму чтению, для Пермского края предусмотрены 17 млрд рублей. Ожидается, что этот объем тоже увеличится в ходе исполнения бюджета. Мы не будем сейчас вносить новые поправки, а уточним параметры межбюджетных трансфертов, когда будут известны окончательные суммы. У нас есть на это полномочия», — отметила министр финансов Елена Чугарина.

«Финальная» редакция главного документа края закрепляет объем доходов в сумме 132,1 млрд рублей, что выше первоначального объема на 16 млрд рублей, объем расходов — 136, 9 млрд рублей, что больше первоначального на 14,5 млрд рублей. Плановый дефицит по планам составил 4,7 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей меньше размера, принятого в первом чтении. Размер дефицита составит 4,19% к объему собственных доходов краевого бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания Прикамья.

В 2020 и 2021 годах размер дефицита составит 9,54% и 7,98% от объема собственных доходов краевого бюджета соответственно. Дефицит на этот период носит технический характер в связи с недостаточной информацией о федеральных пополнениях краевой казны на эти годы.