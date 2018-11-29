Чебоксары, 29 ноября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В Чувашии с официальным деловым визитом находится делегация Белоруссии во главе с первым заместителем министра промышленности Геннадием Свидерским. Члены делегации проводят переговоры по направлениям сотрудничества, а также посещают предприятия АПК, транспорта, дорожного хозяйства, строительства и ЖКХ для обсуждения возможностей организации поставок и кооперации. Региональные власти считают, что этот визит придаст «новывй импульс сотрудничеству». В Чебоксарах в рамках визита состоялся ряд встреч в доме правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Встреча в Доме правительства

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Состоялось XI заседание рабочей группы по расширению научно-технических, торгово-экономических и культурных связей между республиками. Глава Чувашии Михаил Игнатьев уверен в том, что дополнительный импульс получат торгово-экономические отношения между республиками в связи с назначением бывшего приволжского полпреда Михаила Бабича спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией и Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Белоруссии. Так как Бабич «хорошо осведомлен о сильных сторонах Чувашской Республики», говорится в сообщении.

Cap.ru На инженерном факультете ЧГСХА состоялось торжественное открытие учебных классов белорусских предприятий

Геннадий Свидерский выразил заинтересованность в стимулировании продаж белорусской техники, в том числе через агролизинг. И отметил готовность участия в дальнейшем транспортном переоснащении региона. С участием гостей состоялась передача пассажирских автобусов Минского автомобильного завода транспортникам города Чебоксары. Планируется поставка дополнительных автобусов. Напомним, в Чувашию также поставляется продукция машиностроения и сельского хозяйства в частности, акционерных обществ «МАЗ», «МТЗ», «Гомсельмаш», «АМКОДОР», «Бобруйскагромаш».

По данным минэкономразвития, порядка 200 предприятий и организаций Чувашии осуществляют взаимодействие с экономикой Белоруссией. В то же время импорт продукции из Белоруссии практически вдвое превышает экспорт продукции предприятий Чувашии. Вице-премьер — министр экономики Чувашии Владимир Аврелькин предложил довести объемы поставок чувашских товаров до сопоставимого уровня. Для этого в адрес органов исполнительной власти страны, а также администраций муниципальных образований Белоруссии были направлены коммерческие предложения организаций Чувашии о сотрудничестве.

С предложениями по расширению торгово-экономических связей также выступили представители бизнес-кругов двух республик. Взаимный интерес представляет дальнейшее перевооружение сельхозтоваропроизводителей Чувашии, а также обновление парка городского транспорта качественной белорусской техникой. Перспективы сотрудничества чувашская сторона также видит в расширении линейки поставок продукции АПК, совместной работе над развитием хмелеводства, использовании наработок в области релестроения, химической отрасли, в том числе лакокрасочной промышленности.

В рамках визита белорусская делегация посетила предприятия республики — в частности, АО «ЭЛАРА», ООО «Релематика», производственную базу АО «Дорэкс» и МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», встретились с представителями предприятий коммунального сектора. Геннадий Свидерский акцентировал внимание на том, что в настоящее время завершается строительство атомной электростанции на территории Белоруссии, которую ведет Росатом. И выразил надежду, что предприятия Чуваши будут участвовать в поставке оборудования, систем управления, что позволило бы поддерживать производство наукоемких изделий, взаимную кооперацию и пополнять товарооборот.

Cap.ru Первый замминистра промышленности Белоруссии Геннадий Свидерский и премьер-министр Чувашии Иван Моторин

В ходе посещения Чувашской сельскохозяйственной академии обсуждены вопросы в области растениеводства, расширения сотрудничества между ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш». На инженерном факультете состоялось торжественное открытие учебных классов данных предприятий. Это позволит будущим инженерам изучать устройство техники и освоить управление, работая на современной технике.

Напомним, в 2015 году делегация Чувашии под руководством Михаила Игнатьева посетила Белоруссию. В ходе визита состоялась встреча с президентом страны Александром Лукашенко, который отметил, что между республиками много общего: природа, традиции, народные промыслы, узоры на национальных костюмах. В 2017 году подписано соглашение между правительствами республик о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве двустороннее взаимодействие вышло на новый уровень.

Cap.ru Глава Чувашии Михаил Игнатьев за рулём автобуса Минского автомобильного завода

Региональные власти отмечают, что сегодня Белоруссия является одним из основных стратегических партнеров Чувашии. Растёт торговый оборот: по итогам января-сентября 2018 года среди стран, с которыми у Чувашии налажены торговые отношения, Белоруссия находится на втором месте по экспорту (16,1%) и импорту (18,3%) — соответственно после Казахстана и Китая. По итогам 2018 года товарооборот между республиками прогнозируется в объеме около 100 млн долларов, то есть почти на 30% больше, чем годом ранее.