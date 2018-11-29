Санкт-Петербург, 29 ноября, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин выступил против натурализации иностранных игроков для национальной команды. Об этом 29 ноября сообщает «Спорт-экспресс».

(сс) Вячеслав Евдокимов Андрей Аршавин

"Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты», — сказал Аршавин.

При этом он отметил, что есть разные случаи натурализации. Например, Роман Нойштедтер, у которого родители родились в России. Совсем другое, по словам Аршавина, когда за сборную России играют бразильцы.

Напомним, тренерский штаб сборной России вызывает на матчи национальной команды трёх натурализованных бразильцев — защитника ЦСКА Марио Фернандеса, вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме и нападающего «Краснодара» Ари.

Читайте также: Бразилец Ари получил вызов в сборную России по футболу